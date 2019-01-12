Экипаж Каргинова дисквалифицировали на ралли «Дакар» из-за наезда на зрителя

Экипаж «КамАЗ-мастер» снят с «Дакара». На 279-м км гонки Андрей Каргинов наехал на одного из зрителей. 60-летний мужчина из ЮАР получил перелом бедренной кости. Пострадавшего доставили в больницу Арекипы. Болельщик находился за пределами зрительской зоны. Пилот не видел момента столкновения, о случившемся узнал, приехав на бивуак.

Судьи исключили из гонки экипаж из-за их реакции на ДТП. «КамАЗ» не остановился, а гонщики не оказали первую помощь зрителю.

После пяти этапов россияне шли третьими в общем зачете.