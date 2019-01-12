Ученые доказали, что мужчины переживают боль сильнее женщин

Канадские ученые из университетов Торонто и Макгилла пришли к выводу, что мужчины и женщины по-разному реагируют на боль. По их словам, представители сильного пола ярче запоминают болезненные ощущения и острее на них реагируют, сообщает Health Thoroughfare.

Специалисты проводили опыты на мышах и людях, подвергая их незначительным ожогам. Эксперимент показал, что с каждым разом и мужчины, и грызуны мужского пола опасались боли всё сильнее. Таким образом, ученые пришли к выводу, что представители сильного пола намного сильнее запоминают все болевые ощущения.

Исследователи отмечают, что эти результаты также важны для изучения феномена хронической боли. По их словам, люди, которые ясно запоминают предыдущие страдания, гораздо сильней мучаются от новых приступов.

В декабре 2018 года ученые выяснили, с чем связана более продолжительная жизнь женщин.