SpaceX сократит 10% сотрудников

SpaceX уволит 600 сотрудников — это 10% штата компании. Всем сокращенным выплатят компенсации в размере двух окладов. Будет и другой бонус — помощь с поиском работы.

Топ-менеджеры считают, SpaceX должна быть компактнее. Все средства будут вкладывать в развитие межпланетных космических кораблей и глобального интернета

На стартовой площадке в Техасе завершили сборку тестового космического корабля. Илон Маск опубликовал в Сети фото Starship. В интернете заметили: корабль как будто из фантастических книг 50-х. Система, состоящая из ракетного ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, позволит совершать полеты на Луну и Марс.