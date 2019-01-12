Появилось фото выпавшей из окна при попытке испугать мать украинки

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию 16-летней украинки, которая выпала из окна во время новогодних каникул в Санкт-Петербурге. Девушка хотела лишь испугать свою мать, однако не смогла удержать равновесие и сорвалась вниз.

Известно, что конфликт произошел 10 января, когда школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девушка решила испугать свою родительницу и встала на подоконник окна квартиры на пятом этаже. Потеряв равновесие, она выпала из окна. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что в Мытищах девочка случайно выстрелила в себя из пистолета, когда делала селфи. Она отделалась переломом нижней челюсти.