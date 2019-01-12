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Стилистов насмешили «коровьи туфли» Меган Маркл

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган (в девичестве Меган Маркл) привлекла внимание общественности из-за своих туфель с коровьим принтом итальянского дизайнера Gianvito Rossi. Такую обувь она надела на встречу в благотворительной организации Smart Works.

Британских стилистов насмешил выбор 37-летней герцогини. Они посчитали, что такие туфли не соответствует статусу, передает РЕН ТВ

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

 

В декабре 2018 года эксперты подсчитали стоимость модных нарядов Меган и пришли к выводу, что за год герцогиня потратила на гардероб £1 млн (87 млн рублей). Так, только для двухдневного тура в Ирландию супруга принца Гарри купила платья и аксессуары на сумму £28 тыс. (около 2,5 млн рублей).

В пример ей часто приводят жену принца Уильяма Кейт Мидлтон, которая достаточно скромно одевается и даже может позволить себе выйти в вещах из масс-маркета. 

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая прошлого года. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд.

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