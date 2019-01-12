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Мамаев сыграет в футбол на плацу следственного изолятора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев проведет матч с заключенными на территории следственного изолятора (СИЗО) «Бутырка». Об этом 12 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката спортсмена Игоря Бушманова.

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«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО «Бутырка», там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО», — рассказал адвокат.

Бушманов отметил, что дата матча пока не определена. Также он затруднился ответить, будет ли в игре участвовать другой бутырский арестант — нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

23 декабря православные общественные организации предложили провести матч между заключенными и надзирателями СИЗО с участием Кокорина и Мамаева. 26 декабря адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболисты не сыграют матч против администрации «Бутырки».

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Футболистам изначально предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». После получения результатов медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Спортсменам грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время решением суда они находятся в СИЗО «Бутырка». Арест продлен до 8 февраля.

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