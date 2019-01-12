Названы семь основных симптомов рака

Врачи из Кливлендской клиники (штат Огайо) и лондонского онкоцентра Макмиллан назвали основные симптомы злокачественных процессов в организме, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. Список публикует издание Daily Express.



Так, симптомами рака могут быть различные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, имеющаяся незаживающая рана, необычное кровотечение или выделения, а также различные утолщения, либо комки в районе груди или другой части тела. Кроме того, стоит насторожиться в случае появления различных расстройств желудка или трудностей при глотании, изменениях в цвете или форме родинок, а также при тяжелом кашле и хрипоте.

Причины рака

Специалисты ВОЗ утверждают, что каждый шестой житель Земли умирает от рака и примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания. В связи с этим онкологи составили список продуктов, к которым надо относиться с осторожностью.

Возглавляют рейтинг сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы, которые входят в состав продуктов. Они способны запустить злокачественный рост из-за своей чрезмерной токсичности. По словам врача-онколога Натальи Сукорцевой, злоупотребление вредными продуктами может привести к раку горла, пищевода, желудка и других органов.

Серьезную опасность для здоровья человека представляет и обычный рафинированный сахар. Он способствует стремительному росту злокачественных новообразований, утверждают бельгийские ученые. Раковые клетки размножаются за счет очень быстрого гликолиза (процесс расщепления глюкозы без участия кислорода. — Прим. «Известий»). Его скорость в опухолевых клетках может быть в 200 раз выше, чем в здоровых тканях.

Кроме того, чрезмерное употребление сахара может вызывать рак груди, прямой кишки, мочевого пузыря. Однако этот продукт может защитить от глиомы — распространенного типа рака головного или спинного мозга.

Доказанной канцерогенной активностью обладает колбаса и изделия из переработанного мяса. Как пояснила Сукорцева, эти продукты содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Регулярное их употребление может привести к развитию колоректального рака. Даже 50 г таких продуктов в день повышают шансы заболеть на 18%.

Помимо этого, любовь к колбасе может привести к развитию рака молочной железы, отмечают британские ученые из Университета Глазго. По их данным, одна сосиска в неделю увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли на 15%.

Также вредно есть много красного мяса. Вместо него следует включить в рацион птицу или рыбу.

Не только питание

При этом генетики из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге уверены, что причиной развития около трети случаев злокачественных опухолей является поломка клеточного механизма.

Ученые долго считали, что онкология возникает из-за появления мутаций во «взрослых» клетках организма, которые «забывают» свои функции и начинающих бесконтрольно размножаться. Однако, это происходит довольно редко, так как клетки человека содержат в себе цепочку генов, заставляющих ее убивать себя при появлении мутаций.

Специалисты открыли процесс, непосредственно связанный с «перерождением» клетки — так называемый хромотрипсис, или «хромосомный хаос». Одна или несколько хромосом внезапно разваливаются на части, а затем случайным образом повторно соединяются. В большинстве случаев клетка или гибнет, или сразу же превращается в родоначальника злокачественной опухоли.

Как показали наблюдения на мышах, «хромосомный хаос» чаще возникал у животных с повреждением гена XRCC4, отвечающим за один из типов починки двойных разрывов в нити ДНК.

Чуть менее катастрофично ситуация развивается при появлении повреждений в генах BRCA2 и Lig4, также отвечающих за починку генома. Мутации в них приводят к появлению дополнительных копий гена Myc, стимулирующего размножение стволовых и раковых клеток.

При этом все эти формы хромотрипсиса позволяют бороться с опухолью, отключая другие гены «починки» ДНК, такие как RAD51 и PARP1. Блокировка их работы привела к уничтожению около 60% раковых и только 10% здоровых клеток всего за двое суток эксперимента.