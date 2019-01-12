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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

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Фото: Depositphotos
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Российская компания HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных в январе 2019 года. Больше всего готовы платить врачу акушеру-гинекологу, репродуктологу в Москве — обещанная зарплата составляет от 574 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

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Кроме того, от 500 тыс. рублей на руки готовы платить техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов. Далее следуют вакансии Python developer в Москве (кандидатам предлагают $4 тыс. на руки) и финансового директора во Владивостоке (от 500 тыс. рублей до вычета НДФЛ).

Также в десятку самых выгодных предложений вошли вакансии командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, senior Java developer и стоматолога-ортопеда.

20 декабря были названы самые высокооплачиваемые профессии года в России. Как оказалось, список возглавили люди, работающие в сферах IT, транспорта, логистики и производства.

Также сообщалось, что работодатели готовы существенно повышать зарплату руководителям и опытным специалистам. В начинающих сотрудниках организации и компании заинтересованы меньше. При этом начинать карьеру выгодно в нефтегазовой отрасли, здравоохранении и юриспруденции.

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