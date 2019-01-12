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Уничтоженные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

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Фото: IZ.RU
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Нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежи в ряды террористической организации ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Кроме того, по данным НАКа, также боевики оказывали помощь бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году, передает ТАСС.

Кроме того, установлено, что боевики планировали совершить нападение на один из религиозных объектов, а также сотрудников правоохранительных органов.

Также в НАКе сообщили о задержании пособника уничтоженных боевиков. Отмечается, что он дал признательные показания о создании террористической ячейки.

Ранее, 11 января, сообщалось, что в ходе боестолкновения в Дагестане были уничтожены трое участников вооруженных бандформирований. Нейтрализованные боевики предприняли попытку напасть на сотрудников ДПС.

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