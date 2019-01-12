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Беспилотникам запретили пролетать над домом Порошенко

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Государственная авиационная служба Украины составила карту «запретных зон» для беспилотников. В том числе в список попало воздушное пространство над домом президента страны Петра Порошенко в поселке Козын Киевской области.

Кроме того, украинские власти запретили полеты над территорией Донбасса. Также огромная «запретная зона» появилась над территорией Крыма, который вошел в состав России после референдума 2014 года.

«Сейчас вопрос безопасного использования беспилотников недостаточно урегулирован, а действующая нормативная база затрудняет их эксплуатацию с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби», — говорится в сообщении госсавиаслужбы, опубликованном 12 января.

В ведомстве отметили, что работают над разработкой новых правил, касающихся беспилотников.

В мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сбить беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

16 марта 2014 года властями Крыма и Севастополя был организован и проведен референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За присоединение к РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 

Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других стран отказываются признавать итоги волеизъявления крымского народа. В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

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