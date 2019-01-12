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Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

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Специалисты не могут наладить управление единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р». Об этом 12 января сообщил агентству «РИА Новости» директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра. Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — подчеркнул он.

Отмечается, что односторонняя связь все-таки поддерживается — аппарат не может принимать команды, но на земле продолжают принимать информацию от него. В настоящий момент уже несколько попыток наладить двухстороннюю связь завершились неудачей.

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Юрий Ковалев отметил, что надежда все еще есть. Тем не менее, если связь восстановить не удастся, проект придется закрыть.

Работа телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, была продлена до 31 декабря 2019 года. Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

Ранее сообщалось, что российский военный космический спутник «Космос-2430» был планово снят с орбиты 5 января под контролем российских ВКС. Спутник работал в космосе пять лет — с 2007 по 2012 год. Он должен был отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

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