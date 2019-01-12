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В Минстрое обосновали разделение дома в Магнитогорске на два здания

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Разделение взорвавшегося в Магнитогорске дома на две части соответствует его конструктивным особенностям. Об этом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков.

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По его мнению, пострадавшее здание представляло собой два отделенных друг от друга дома, имеющих общий фундамент. Он добавил, что благодаря этому по сути «после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», пишет «Комсомольская правда».

Чиновник пояснил, что в рамках восстановительных работ проведут демонтаж плит, после чего со стороны обрушения утеплят стены и возведут фасады. Во время реконструкции будут постоянно отслеживать состояние несущих конструкций здания.

Обрушение подъезда дома в Челябинской области произошло утром 31 декабря. Согласно приоритетной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. После разбора завалов в течение нескольких дней спасатели обнаружили тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти. Малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был тепло укутан, его нашли по плачу.

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