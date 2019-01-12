В Москве грузовик повредил на стоянке 10 автомобилей

Грузовик протаранил 10 автомобилей на московской стоянке. Об этом в субботу, 12 января, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на внешней стороне МКАД в районе 29-го км. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне во Владивостоке произошла авария с участием маршрутного автобуса. Повреждения получили 16 человек, в том числе двое детей.

В тот же день сообщалось о массовом ДТП на Кубе. Там из-за опрокидывания автобуса с 40 пассажирами, включая 22 иностранных граждан, погибли по крайней мере семь человек, еще 33 пострадали.