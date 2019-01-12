Американского конгрессмена не пустили в зал заседаний с пивом

Американский конгрессмен от штата Южная Каролина Джо Каннингем не был допущен в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива, сообщил телеканал Fox News.

Каннингем пояснил в Twitter, что он собирался подарить пиво коллеге Питеру Дефазио, который возглавляет неофициальное объединение конгрессменов, варящих пиво.

Отмечается, что Дефазио позднее видели в конгрессе с упаковкой пива в руках, так что подарок он получил.

В конце октября сообщалось, что американские военнослужащие опустошили пивные запасы столицы Исландии Рейкьявика. Военные из США направлялись в Норвегию на масштабные военные учения, но отклонились от маршрута и посетили исландские бары.