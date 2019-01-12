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NBC официально рассталась с ведущей Мегин Келли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Телекомпания NBC официально рассталась со телеведущей Мегин Келли, выплатив ей остатки от $69 млн, положенных ей по контракту на три года. Об этом говорится в сообщении телекомпании, опубликованном в субботу, 12 января.

«Стороны разрешили противоречия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», — сообщил телеканал.

О сумме окончательной выплаты журналистке не говорилось. Но известно, что в год она  должна была получать $25 млн.

25 октября Мегин Келли уволили с телеканала NBC после комментария о костюмах на Хеллоуин, который сочли расистским.

Женщина заявляла, что белые люди не смогут надеть на лицо черную маску или раскрасить его черным гримом без осуждения со стороны. Журналистка принесла свои извинения, однако руководство телеканала не изменило своего решения.

В марте 2018 года Келли брала интервью у Владимира Путина. После беседы Келли заявила, что Путина невозможно «перемудрить» и что у российского лидера есть «какая-то информация» о Трампе.

1 ноября сопредседатель 21st Century Fox Лаклан Мердок отказался вернуть на телеканал Келли.

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