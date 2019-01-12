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Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

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Фото: TAСС/PA Images/Justin Tang
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Соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, 11 января.

«Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве», — сообщил премьер.

Трюдо поблагодарил экстренные службы за работу на месте происшествия и отметил, что власти Канады внимательно следят за ситуацией.

11 января три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Оттаве, при этом были госпитализированы 25 человек, 14 из них находятся в критическом состоянии, еще 11 — в тяжелом.

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