СК прокомментировал убийство российских журналистов в ЦАР

Организаторы командировки в ЦАР из «Центра управления расследованиями», стоившей жизни трем российским журналистам, не учли высокие риски.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко прокомментировала обстоятельства гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центрально-Африканской Республике.