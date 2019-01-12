«Русгидро» намерено достроить четыре электростанции в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин обсудил с гендиректором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым планы на ближайшую перспективу.
Глава холдинга пообещал достроить четыре электростанции в текущем году: Сахалинскую ГРЭС-2, Ниже-Бурейскую ГЭС, ТЭЦ в Советской Гавани и Зарамагскую ГЭС-1.
Также Шульгинов попросил у президента поддержку дальневосточных проектов.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с гендиректором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым планы на ближайшую перспективу.
Глава холдинга пообещал достроить четыре электростанции в текущем году: Сахалинскую ГРЭС-2, Ниже-Бурейскую ГЭС, ТЭЦ в Советской Гавани и Зарамагскую ГЭС-1.
Также Шульгинов попросил у президента поддержку дальневосточных проектов.