В Германии призвали размещать в Европе ядерные ракеты США

Европа не должна отказываться от размещения американских ракет на своей территории, так как только США способны противостоять «российской ядерной угрозе», заявил сотрудник фонда «Наука и политика» в Берлине, политолог Оливер Трэнерт.

В своей статье для Die Welt он отмечает, что страны Европы неспособны обеспечить собственную безопасность, поэтому им нужен мощный военный потенциал США.

По словам Трэнерта, вероятность скорого прекращения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), заключенного между США и Россией, поставит под угрозу Европу.

По его мнению, новое оружие России сможет достать до дальних территорий НАТО, в том числе до Германии.

«Однако размещение ядерного оружия США в Европе отнюдь не обязательно. Тем не менее необходимо поддерживать и усиливать ядерное участие, то есть размещение ядерного оружия США на территории европейских партнеров по альянсу», –– пишет политолог.

По его словам, также при таких условиях Европа сможет воспользоваться ядерным потенциалом США.

В начале января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса к военным мерам для решения конфликта ДРСМД.

В МИД РФ назвали целью таких фраз старание закамуфлировать кризис в самом альянсе.