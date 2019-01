Американского конгрессмена не пустили на заседание с пивом

Демократа Джо Каннингема, впервые избранного в конгресс США, не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива. Об этом 11 января сообщил телеканал Fox News.

Как отмечается, конгрессмен хотел подарить пиво, произведенное в Чарльстоне, другому политику — Питеру Дефазио, который возглавляет неофициальное объединение конгрессменов-пивоваров.

По словам Каннингема, это очень вкусное пиво, и таким образом он хотел завести дружбу с новыми коллегами.

«Когда тебя только избрали, заводить друзей трудно, и я думал подмаслить кое-кого», — пошутил Каннингем, весело добавив: «Сегодня же пятница».

Freshman Rep. Joe Cunningham (D-SC) just tried to take a 6-pack of beer onto the House floor and was told that’s not allowed.



“It’s Friday too,” he said laughing as he turned around.