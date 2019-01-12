Завершился девятый этап гонки Africa Eco Race

Девятый этап гонки Africa Eco Race оказался сложным, но живописным. За весь день участники преодолели 482 км по пескам и коварным дюнам.

В общем зачете россияне заняли 16, 22, 25 и 30 места.

Грузовой экипаж Игоря Бувенса на Iveco прорвался в тройку абсолюта.

До финиша ралли на Розовом озере в Дакаре осталось всего три этапа.