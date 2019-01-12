Завершился девятый этап гонки Africa Eco Race
Девятый этап гонки Africa Eco Race оказался сложным, но живописным. За весь день участники преодолели 482 км по пескам и коварным дюнам.
В общем зачете россияне заняли 16, 22, 25 и 30 места.
Грузовой экипаж Игоря Бувенса на Iveco прорвался в тройку абсолюта.
До финиша ралли на Розовом озере в Дакаре осталось всего три этапа.
Девятый этап гонки Africa Eco Race оказался сложным, но живописным. За весь день участники преодолели 482 км по пескам и коварным дюнам.
В общем зачете россияне заняли 16, 22, 25 и 30 места.
Грузовой экипаж Игоря Бувенса на Iveco прорвался в тройку абсолюта.
До финиша ралли на Розовом озере в Дакаре осталось всего три этапа.