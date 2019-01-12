В Мексике снизили уровень преступности благодаря велосипедам

В мексиканском муниципалитете Несауалькойотле снизился уровень преступности на 50% после того, как сотрудники полиции стали использовать велосипеды вместо автомобилей. Об этом сообщил портал Universal.

Пересесть с автомобилей на велосипеды 250 стражам порядка пришлось из-за топливного кризиса. В результате в четверг, 10 января произошло только 23 преступления, в то время как обычно фиксировалось не менее 40.

Результат достигнут за счет того, что стражи порядка на велосипедах эффективнее патрулировали районы.

Перебои с поставками бензина в стране вызваны борьбой президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с воровством топлива и врезками в систему трубопроводов, из-за чего последние были временно перекрыты.

7 января неизвестные обстреляли бар в курортном городе Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо. В результате нападения погибли семь человек.