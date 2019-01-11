Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость

Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве. По его словам, в ближайшие два года республику будут «очень сильно пробовать на зуб».

«Для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым», — цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что гражданам Белоруссии необходимо быть готовыми дать ответ на вопрос независимости своего государства. При этом он выразил уверенность, что белорусы найдут достойное решение.

10 января президент Белоруссии назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры о возможном объединении с Россией. Он сказал, что Москва и Минск подписали соглашение о создании Союзного государства и развивали двусторонние отношения, придерживаясь положений документа.

Президент рассказал, что в отношениях двух государств почти все проблемы в «более или менее» приемлемом варианте решены. Остаются небольшие и некритичные вопросы по поводу поставок белорусской пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции в Россию.

При этом белорусский лидер пригрозил, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате Россией «единственного союзника на западном направлении».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Белоруссия — надежный союзник России и курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Она напомнила, что этот курс закреплен во внешнеполитической концепции России.

Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за цен на нефть и газ. Лукашенко считает, что для Белоруссии установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Помимо этого, в Минске опасаются повышения стоимости российской нефти из-за планов руководства РФ к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых. Белоруссия настаивает на компенсации финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.