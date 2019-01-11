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Германия призвала Европу не рассчитывать на принятие совместных решений с США

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Европа не должна рассчитывать на то, что США будут привлекать ее к принятию каких-либо решений, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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«Мы больше не должны надеяться, что нас привлекут к принятию решений, что с нами будут консультироваться», –– сказал Маас в интервью журналу Der Spiegel 11 января.

В качестве примера министр привел вывод американских войск из Сирии, отметив, что Вашингтон не сообщил о своем решении Евросоюзу и не обсудил этот вопрос.

«Мы не были заранее проинформированы о внезапной смене курса <...> Хотя ситуация в Сирии, собственно говоря, была хорошей. ООН была готова запустить политический процесс в Сирии, мы вели переговоры о конституционном комитете», –– цитирует Мааса ТАСС.

Глава немецкого МИДа заявил, что президент США Дональд Трамп выбрал самый неудачный момент для подобных действий.

«Америка больше не является лидером либеральных демократий. Он (Трамп. — Ред.) скорее выступает за национальные односторонние шаги», — добавил министр.

19 декабря американский лидер отдал приказ вывести американский контингент из Сирии, объявив о «победе Штатов» над «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России).

При этом в Вашингтоне отметили, что вывод войск может занять много времени.

В МИДе России усомнились в том, что заявления США о выводе войск из Сирии будут сопровождаться реальными действиями.

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