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Газомоторные автобусы начали курсировать в Подмосковье

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Новые автобусы на газовом топливе запустили в Московской области. Перевозчик «Домтрансавто» приобрел 60 таких машин и продолжит закупки.

Автобусы будут курсировать на маршрутах, пользующихся наибольшей популярностью у пассажиров, например, на 368-м в Долгопрудном, передает портал «Подмосковье сегодня».

Расписание пока не отслеживается в приложении «Яндекс.Транспорт», но эта проблема уже решается. Также новые транспортные средства были запущены компанией «Стар-Транс» на 44-м маршруте в Химках, отмечает телеканал «360».

Автобус на сжиженном газе, или экоавтобус, в конце декабря начал курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. В новых машинах отсеки свободны для багажа, в отличие от транспортных средств, работающих на сжатом газе. Правительство Челябинской области планирует закупить еще 300 подобных автобусов к саммитам ШОС и БРИКС.

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