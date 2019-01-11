Прямой эфир

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости. Об этом 11 января пишет издание Forbes, проанализировав данные в имущественных архивах и открытых источниках.

Синдром шатдауна: споры о стене поставили на кон репутацию Трампа
Приостановка работы правительства стала одним из признаков приближающейся избирательной кампании

Несмотря на то, что при вступлении в должность главы государства Трамп передал управление своими активами сыновьям Эрику и Дональду Трампу-младшему, американский лидер по-прежнему остается владельцем своего бизнеса.

Большая часть средств — около $20 млн — была выручена от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке. Объект был продан за $900 млн, при этом Трамп владел долей 4% в этом комплексе. Кроме того, политик заработал около $5,5 млн от продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе. Он владел этой собственностью наполовину с бизнесменом Филом Раффином.

При этом в октябре одну из квартир в этой башне приобрел человек, которой указал в качестве своего адреса китайский город Тайюань. Издание полагает, что эта сделка могла быть заключена в нарушение обещания одного из юристов Трампа, который до вступления республиканца в должность пообещал, что во время президентства миллиардера не будут совершаться новые внешние сделки.

По подсчетам Forbes, сейчас Трамп владеет недвижимостью на сумму около $437 млн.

22 декабря правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств, поскольку Трампу и конгрессу не удалось договориться о выделении средств на строительство стены с Мексикой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп нашел деньги на строительство стены с Мексикой
Трамп отказался от поездки в Давос из-за бюджетного кризиса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017