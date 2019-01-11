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Геологи будут исследовать нефтегазовые месторождения в Якутии

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В Якутии АО «Иркутскгеофизика» (государственный холдинг «Росгеология») приступает к изучению нового объекта — Ыгыатинской площади. Цель — локализация ресурсов углеводородов.

Полевые работы на обширной территории будут проводиться силами нескольких партий компании. Завершение исследований намечено на II квартал 2020 года, пишет ИА SakhaNews. Сейсморазведочные работы представляют собой комплекс невзрывных методов для определения прогнозов на запасы нефти и газа.

Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству и качеству полезных ископаемых. Здесь официально зарегистрировано 1823 месторождения 58 видов минерального сырья. Наиболее важными являются месторождения алмазов (82% запасов России), сурьмы (82%), урана (61%). Также на долю республики приходится 47% разведанных запасов угля, 35% природного газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом более 16 тыс. потенциальных месторождений остаются слабоизученными.

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