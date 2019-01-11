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Экс-главе Nissan предъявили официальные обвинения в Токио

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Прокуратура Токио предъявила официальные обвинения бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону, которого подозревают в сокрытии своих доходов от налоговых служб. Об этом 11 января информирует агентство Kyodo.

Гону были предъявлены обвинения в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях, в том числе об использовании служебного положения. Как пишет ТАСС, сотрудники правоохранительных органов установили, что бывший глава компании пытался избавиться от убытков, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.

Кроме того, прокуратура выдвинула обвинения против «правой руки» Гона — бывшего члена совета директоров Nissan Грегори Келли и самой автомобильной компании. Фигурантов дела обвинят в фальсификации размера денежных вознаграждений, которые компания выплачивала Гону за последние три года.

Топ-менеджер был арестован 19 ноября по подозрению в умышленном искажении информации о размере собственной зарплаты с целью уклонения от уплаты налогов. Вместе с ним под стражу тогда заключили и Грегори Келли. В декабре японский суд отказался продлить арест Гону.

8 января экс-глава автоконцерна назвал несправедливыми выдвинутые против него токийской прокуратурой обвинения в налоговых махинациях.

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