США готовят вывод войск из Сирии. О действиях американских военных сообщает The Wall Street Journal. Журналисты ссылаются на источники в армии. СМИ: США направили дополнительные силы в Сирию. Самолеты и корабли помогут обеспечить безопасный вывод войск. В Вашингтоне решают, что делать с вооружением, которое выдали курдам. Вполне возможно, что военную технику оставят местным жителям.