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Актриса Мария Порошина родила пятого ребенка

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российская актриса Мария Порошина родила пятого ребенка. Мальчик весом 3 кг 560 г и ростом 52 см появился на свет в одном из популярных у звезд перинатальном медицинском центре. 

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45-летняя Порошина пока никак не называла сына, поскольку хочет выбрать ему имя спустя пару дней, когда хоть немного узнает характер малыша. 

Как отмечает сайт kp.ru, пока неизвестно, кто отец мальчика. Знакомые актрисы называют вероятным кандидатом в отцы 41-летнего Илью Древнова, с которым Порошина прожила 17 лет, но летом развелась. Однако сама артистка и ее мать намекают, что малыш был зачат от иностранца. 

При этом, как утверждает знакомая звездной пары, Порошина из собственных денег оплатила контракт на ведение беременности и роды. 

Мария Порошина известна российскому зрителю по сериалам «Всегда говори всегда», «Челночницы» и фильму «Ночной дозор». У нее уже есть четыре дочери: 22-летняя Полина (от актера Гоши Куценко), а также 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира (от Древнова).

Ранее, в декабре, впервые стала мамой телеведущая Регина Тодоренко. Она также родила сына

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