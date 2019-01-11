Рязанские врачи спасли младенца с помощью новой методики

Врачи Рязанского областного клинического перинатального центра спасли новорожденного с тяжелой внутриутробной инфекцией и патологией.

Как сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области, в регионе впервые была применена новая высокотехнологичная методика экстракорпорального способа интенсивной терапии. Врачи провели с помощью нее сеанс непрерывного гемодиализа новорожденному, у которого была тяжелая внутриутробная инфекция и патология.

Процедура была проведена при помощи аппарата для замещения почечных функций и плазмотерапии Multifiltrate, пишет РИА «7инфо».

На данный момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.