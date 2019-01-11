Российские банки планируют повышение ипотечных ставок

Сбербанк планирует повысить ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта (п.п.) с 14 января, а ВТБ уже увеличил этот показатель на 0,6 п.п. О повышении ипотечных ставок в российских банках сообщили источники в кредитных организациях.

Как пишет 11 января газета «Ведомости» со ссылкой на менеджера отделении Сбербанка на Юго-Востоке Москвы, ставки по ипотеке поднимутся с 14 января. Так, ставки на жилье в новостройках и готовое жилье увеличатся на 1 п.п., а для кредитов с первоначальным взносом менее 20% — дополнительно на 0,2 п. п.

Таким образом, базовая ставка при первоначальном взносе меньше 20% для «зарплатного» клиента, который подает заявку онлайн, составит 11,2%, а при первоначальном взносе 20% и более — 11%, информирует «РИА Новости» со ссылкой на документ банка. При этом базовая ставка на покупку строящегося жилья при первоначальном взносе менее 20% будет составлять 10,7%, а при первоначальном взносе 20% и более — 10,5%.

При этом физлицам, которые не являются «зарплатными» клиентами организации, придется рассчитывать на ставку 11,5% при покупке готового жилья со взносом менее 20%, и на ставку с 11,3% при взносе 20% и более. Ставки для строящегося жилья в этом случае составят 11% и 10,8% соответственно.

Вместе с тем ВТБ с начала января уже повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта — от 10,1% годовых по стандартном страховании при комплексном страховании, уточнили в пресс-службе кредитной организации. Если первоначальный взнос составляет менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п.

Кроме того, в руководство банка «Открытие» также планирует в ближайшее время увеличить по ипотечным кредитам в среднем на 0,25 п.п. «При этом условия банка «Открытие» по-прежнему останутся одними из самых привлекательных на рынке», — заверили в компании.

27 декабря председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижения темпов выдачи ипотечных кредитов в 2019 году.