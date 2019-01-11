Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

Планы России по расширению стратегического взаимодействия Москвы с Минском незыблемы. Такое заявление 11 января сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет «РИА Новости».

Так МИД РФ прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной утрате Москвой союзника на западном направлении.

«Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Она также добавила, что «ведется диалог по линии профильных ведомств» по конкретным вопросам, о которых говорил Лукашенко в своем выступлении. К ним относятся поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое.

Накануне, 10 января, Лукашенко сообщил на совещании по социально-экономическому развитию страны, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате Россией «единственного союзника на западном направлении».

При этом президент Белоруссии заявил, что практически все проблемные вопросы в отношениях между Минском и Москвой разрешились в более или менее приемлемом варианте.

Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за цен на нефть и газ. Лукашенко считает, что для Белоруссии установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Помимо этого, в Минске опасаются повышения стоимости российской нефти из-за планов руководства РФ к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых. Белоруссия настаивает на компенсации финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.