Полиция применила слезоточивый газ во время митинга учителей в Афинах

Полиция Греции использовала слезоточивый газ для разгона протестующих учителей в центре Афин в пятницу, 11 января. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

Демонстранты требовали, чтобы правительство отказалось от принятия законопроекта об изменении механизма приема на работу в госсектор на предстоящие три года. По мнению митингующих, правительство должно принимать на постоянные контракты принятых по краткосрочным трудовым договорам людей.

Возле здания парламента между толпой из около двух тысяч митингующих и полицейскими прошли столкновения. Сотрудники правопорядка использовали дубинки, щиты, а также слезоточивый газ для ограничения возможности демонстрантам пройти к резиденции премьер-министра.

В ходе начавшихся беспорядков пострадал член парламента от Коммунистической партии Яннис Деллис и член профсоюза «Всегреческий боевой фронт» Тодор Дримал. Они получили травмы от светошумовых гранат, брошенных полицией. По мнению компартии Греции, спецназ полиции совершил «дикое нападение» на учителей. Представители политического объединения заявили, что проводимая правительством политика в образовании приводит к безработице среди тысяч педагогов.

Учителя планируют продолжить забастовку и митинг в понедельник, 14 января.

Ранее 11 января во Франции к протестующим «желтым жилетам» присоединилось представляющее работников системы образования движение «красных ручек». Они недовольны своими зарплатами, графиком работы, насилием со стороны учащихся, а также медицинским обслуживанием и др.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября прошлого года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. 5 декабря власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако активисты продолжили выходить на протестные акции, но уже с новыми требованиями, включая отставку президента Франции Эммануэля Макрона и роспуск правительства.

10 декабря французский лидер объявил в стране чрезвычайное экономическое положение, потребовал от кабмина и парламента перестроить свою работу. Он также заявил, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда в республике возрастет на €100.