В Камбодже супруги из Петербурга умерли с разницей в день

В Камбодже найдена мертвой супружеская пара из Санкт-Петербурга, оба умерли от инфаркта миокарда с разницей в один день. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Пномпене Евгений Заболотный.

Их тела были найдены 4 января в доме, который они снимали в морском курортном городе Сиануквиль. По результатам осмотра врачей, 58-летняя женщина скончалась 2 января, а 53-летний мужчина — 3 января. Причины такого совпадения пока устанавливаются.

Как отметили в посольстве, умершие проживали в Камбодже давно. В первые несколько дней после смерти супругов в соцсетях распространилась информация, что они уехали в страну с билетами в один конец осенью 2018 года из-за проблем с ипотекой.

«Я полагаю, что они проживали здесь, как и многие наши граждане, проживающие, занимающиеся бизнесом, отдыхающие. Могу сказать, что они находились здесь более чем один месяц», — приводит слова Заболотного «РИА Новости».

Сейчас тела умерших находятся в Пномпене, в госпитале Кхмеро-советской дружбы. Российское посольство пытается установить контакт с родственниками умерших. По словам Заболотного, пока еще никто не вышел на связь.

Ранее в январе 16-летняя украинка погибла в Петербурге при попытке испугать мать. Она встала на подоконник, но потеряла равновесие и выпала из окна квартиры на пятом этаже.