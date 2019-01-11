Поджегшие шины автолюбители в Австралии установили рекорд Гиннесса

Автолюбители в Австралии установили рекорд Гиннесса. 126 человек одновременно подожгли 252 автомобильные шины, пишет Car&bike.

Процесс длился около минуты. Действие больше напоминало дым от пожара, но из-за того что многие участники использовали специальные шины для цветного дыма, зрелище получилось красочным, сообщает телеканал «Звезда».

Мероприятие называется фестивалем бернаута. Он проходит с разрешения местных властей и полиции. Эксперты Книги рекордов Гиннесса, следившие за его проведением, признали рекорд состоявшимся.