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Остров Ольхон попал в туристический рейтинг The New York Times

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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Газета The New York Times опубликовала список лучших мест для туристов в 2019 году. В нее попал остров Ольхон на озере Байкал, заняв 21-е место из 52. 

Рейтинг основывается на опросе журналистов, писавших для раздела путешествий, отмечает ИА IrkutskMedia. В него включены Азорские острова, Пуэрто-Рико, Тунис, Узбекистан, города Санта-Барбара, Лас-Вегас, Мюнхен и другие места планеты. 

Большая часть Ольхона относится к Прибайкальскому национальному парку, и режим такой территории подразумевает контролируемое количество посещений туристами. В 2018 году основные достопримечательности острова — мыс Хобой и мыс Кобылья Голова — могли посетить не более 2 тыс. человек в сутки.

Остров Ольхон отделен от материка проливами Малое Море и Ольхонские Ворота. Постоянное население на 2017 год составляет 1742 человека. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 м.

Напомним, Кисловодск вошел в топ-3 самых популярных курортов для зимнего отдыха с детьми. На первых двух местах по популярности расположились Сочи и Ялта, а Кисловодск замыкает тройку лидеров. При этом он признан самым дешевым направлением из этих трех городов. Исследование провел российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

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