Остров Ольхон попал в туристический рейтинг The New York Times

Газета The New York Times опубликовала список лучших мест для туристов в 2019 году. В нее попал остров Ольхон на озере Байкал, заняв 21-е место из 52.

Рейтинг основывается на опросе журналистов, писавших для раздела путешествий, отмечает ИА IrkutskMedia. В него включены Азорские острова, Пуэрто-Рико, Тунис, Узбекистан, города Санта-Барбара, Лас-Вегас, Мюнхен и другие места планеты.

Большая часть Ольхона относится к Прибайкальскому национальному парку, и режим такой территории подразумевает контролируемое количество посещений туристами. В 2018 году основные достопримечательности острова — мыс Хобой и мыс Кобылья Голова — могли посетить не более 2 тыс. человек в сутки.

Остров Ольхон отделен от материка проливами Малое Море и Ольхонские Ворота. Постоянное население на 2017 год составляет 1742 человека. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 м.

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