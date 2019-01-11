Экскурсионный троллейбус будет ездить по Красноярску

В рамках XIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске начался проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам». Камерный и духовой оркестры, а также хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступят на станциях Енисей, Злобино и Базаиха.

С 17 по 24 января по Красноярску запустят экскурсионный троллейбус. В течение недели каждый день с 12.00 до 14.00 для пассажиров будут проходить экскурсии по суриковским местам (Городской сад, Красноярское уездное училище, Новособорная и Старобазарная площади, Благовещенская церковь и т.д.). Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Фестиваль искусств завершится 24 января, в день рождения Василия Сурикова.

Трамвайные экскурсии запустят в Омске в 2019 году. Маршрут позволит ознакомиться с малознакомыми уголками города. Трамвай № 8 будет работать только для экскурсантов. Маршрут пролегает от остановки на Котельникова до ПО «Полет».