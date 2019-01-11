Церемонию закрытия центральной елки проведут в Астрахани

В канун старого Нового года в Астрахани устроят торжественную церемонию закрытия главной городской елки. Она пройдет 13 января на площади имени Ленина.

Гостей церемонии ждут песни, танцы и игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Концерт готовят ведущие творческие коллективы местного дворца культуры «Аркадия».

На площади организуют рождественскую ярмарку и фотозоны с Машей и Медведем из одноименного мультфильма, зайцем и морковкой, а также символом этого года по китайскому календарю — поросенком, сообщает «Астрахань-24».