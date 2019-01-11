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Баттл Дедов Морозов и конкурс Снегурочек устроили в Тульской области

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В городе Донском в Тульской области провели баттл Дедов Морозов и конкурс Снегурочек. Мероприятия проходили на главной площади перед городской елкой в последние дни новогодних праздников.

Как сообщает ИА «Тульские новости», Снегурочки соревновались в четырех номинациях — мультимедийной презентации «Я — настоящая Снегурочка», творческом конкурсе «Снегурочка — суперзвезда», дефиле в костюмах «Зимняя краса» и игре со зрителями. В итоге победителями признали всех участниц соревнований, наградив свидетельствами и ценными призами.

Деды Морозы, в свою очередь, демонстрировали свою сказочную харизму и обаяние. Гости праздника не смогли выбрать одного победителя — лучшими признали обоих волшебников, принимавших участие в битве, — Красного Носа и Синего Носа.

Главный Дед Мороз страны побывал в Тульской области 18 и 19 декабря. В столице региона он встречался с воспитанниками детских домов, заезжал к юной спортсменке Лизе Блохиной и к Ване Мамаеву, который не может ходить из-за серьезного заболевания.

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