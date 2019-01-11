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Коммунальщики усилят работу в связи с сильными снегопадами в Самаре

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Синоптики прогнозируют обильные снегопады в Самаре. Коммунальщики готовы к усиленной работе.

Согласно прогнозам, снегопад начнется в ночь на субботу и продлится все выходные. В дневные часы температура воздуха будет составлять около 0 градусов, ночью же похолодает до -12 градусов. В течение двух дней ожидается выпадение до 12 мм осадков. Дорожным службам и управляющим компаниям поручено увеличить количество снегоуборочной техники, дворников и обеспечить беспрерывную работу на время снегопада. Об этом сообщает НИА «Самара».

Всего в уборке улиц планируется задействовать более 300 единиц техники. В связи с ожидаемым перепадом температур будут приняты превентивные меры по обработке дорог смесями против гололеда.

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