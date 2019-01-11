Женщина пострадала от рухнувшей с крыши глыбы льда в Брянске

В Брянске с крыши одного из домов рухнула глыба льда. В результате травму головы получила проходившая рядом с домом женщина.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», инцидент произошел возле магазина на улице Дуки. Прокуратура уже потребовала от управляющей компании срочно очистить кровлю от наледи.

Вынесено постановление об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2018 года в Южном Бутово в Москве на посетителя торгового центра «Витте Молл» упала сосулька. Он получил травму головы.