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Автобус насмерть сбил женщину при обгоне в Саратовской области

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51-летняя женщина погибла при наезде автобуса в Саратовской области. Водитель «ПАЗа» совершал обгон.

По данным ГИБДД, в вечернее время женщина двигалась по обочине, при этом на верхней одежде не было светоотражающих элементов. Водитель пустого автобуса «ПАЗ» при совершении обгона совершил выезд на встречную полосу и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что в Республике Коми автобус совершил столкновение с грузовиком. Травмы получили 22 человека. По предварительным данным, грузовик не предоставил преимущество автобусу при повороте налево. Возбуждено уголовное дело.

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