В Крыму за год высадили более 200 га леса

Три новых природных заказника определи в Крыму в 2018 году. Кроме того, власти сообщают о высадке более 200 га леса.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были определены границы новых заказников «Аунлар» в Судаке, «Озеро Ачи и Камышинский луг» в Феодосии и «Красная заря» в Бахчисарайском районе. Порядка 32 тыс. человек приняли участие в эколого-просветительских мероприятиях. О этом сообщает ИА «Крыминформ».

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в Крыму составляет около 225 тыс. га. Это около 8,6% площади республики.