Тульские УК обвинили в некачественной уборке сосулек и наледи с крыш

В Туле прошли рейды по проверке качества уборки крыш многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек. В частности, в Зареченском округе было проинспектировано 320 многоквартирных домов. В 49 случаях работу управляющих компаний (УК) признали некачественной.

В УК направлены уведомления о выявленных фактах нарушения требований городских правил благоустройства. Информацию о результатах проверок также передали в управление по административно-техническому надзору администрации Тулы, сообщают «Тульские известия».

Ранее стало известно о новом методе борьбы с сосульками сотрудников коммунальных служб в Санкт-Петербурге. Они сбивают их с помощью привязанных к тросу чугунных утюгов.