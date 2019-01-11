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Почти 90 человек пострадали в Санкт-Петербурге за сутки из-за гололеда

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В Санкт-Петербурге продолжает расти количество пострадавших от гололеда на дорогах. За последние сутки травмы получили 88 человек. Об этом заявил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков.

В ходе пресс-конференции, посвященной деятельности городских экстренных служб в новогодние праздники Бойков заявил, что больше всего люди пострадали от гололеда. В больницы города поступило на 1 тыс. пациентов больше, чем в новогодние выходные 2018 года, передает телеканал «78».

По словам специалистов, зимний период 2018–2019 годов оказался более сложным, чем зима-2017/18.

Накануне сообщалось о том, что представители дорожных служб Санкт-Петербурга заявили о готовности к борьбе с последствиями снегопадов. В частности, во время сильных осадков на трамвайные пути выводятся специальные «снегодуи». С 1 по 9 января такие вагоны помогли расчистить около 2 тыс. км одиночного трамвайного пути.

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