Социально-реабилитационный центр планируют закрыть в Орловской области

В Краснозоренском районе Орловской области планируют ликвидировать социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник». Об этом стало известно из распоряжения, подписанного региональными властями 9 января.

На данный момент идет процесс создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения. В состав комиссии вошли областные чиновники и и.о. директора социально-реабилитационного центра, пишет InfoOrel.ru.

Центр «Ровесник» был открыт 20 марта 2003 года. Он занимался социальной поддержкой и созданием благоприятных условий для развития и жизнедеятельности семей и детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Также его деятельность была направлена на предупреждение семейного неблагополучия и организацию отдыха детей.

Помимо этого, в задачу бюджетного учреждения входила профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.