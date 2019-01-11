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Социально-реабилитационный центр планируют закрыть в Орловской области

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В Краснозоренском районе Орловской области планируют ликвидировать социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник». Об этом стало известно из распоряжения, подписанного региональными властями 9 января.

На данный момент идет процесс создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения. В состав комиссии вошли областные чиновники и и.о. директора социально-реабилитационного центра, пишет InfoOrel.ru.

Центр «Ровесник» был открыт 20 марта 2003 года. Он занимался социальной поддержкой и созданием благоприятных условий для развития и жизнедеятельности семей и детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Также его деятельность была направлена на предупреждение семейного неблагополучия и организацию отдыха детей.

Помимо этого, в задачу бюджетного учреждения входила профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

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