Число обманутых клиентов частной клиники в Брянске достигло 500

Более 500 жителей Брянска признали пострадавшими от действий медиков частной клиники «Мед-Лайф». Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей города, которые также считают себя обманутыми медиками этой клиники, обращаться с заявлениями в региональное УМВД или в ближайшее территориальное подразделение полиции.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, расследование уголовного дела, возбужденного в марте 2018 года по факту мошенничества в «Мед-Лайф», продолжается.

Уже доказано, что сотрудники клиники находили у пациентов несуществующие заболевания и убеждали пройти в ней лечение на платной основе. Обратившиеся за помощью подписывали кредитные договоры на оказание медицинских услуг и приобретение биологически активных добавок.

Бывший главный врач «Мед-Лайф» Александр Куприянов остается под стражей.

Ранее сообщалось о задержании в Москве мошенника, который продал пенсионерке рис под видом лекарств на 100 тыс. рублей.