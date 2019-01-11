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Завод холодильников в Орске признали банкротом

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Арбитражный суд Оренбургской области признал банкротом торгово-промышленную компанию «Орские заводы». В ближайшее время на нем будет открыто конкурсное производство.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», кредитором предприятия выступает государственная корпорация развития «ВЭБ РФ», которая требовала признать ООО «Торгово-промышленная компания «Орские заводы» несостоятельным.

Долг предприятия перед ВЭБом превышает 1,7 млрд рублей. Он появился в 2014 году. Компания взяла кредит на модернизацию и возобновление производства холодильников и создание линии выпуска газовых и электрических плит. Однако у предприятия возникли проблемы с реализацией.

В октябре 2018 года в ТПК «Орские заводы» начались сокращения. К февралю 2019 года на предприятии должны сократить до 200 человек, поскольку производство холодильников больше не планируется.

На заводе побывал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он высказался за сохранение производства холодильников и бренда «Орск».

Ранее сообщалось, что из-за долгов арестовали имущество нижнетагильского ВГОКа. Горно-обогатительный комбинат задолжал 1,5 млрд рублей по налогам и сборам.

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