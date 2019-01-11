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Более 110 км дорог отремонтируют в Ростовской области в 2019 году

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В Ростовской области в 2019 году планируют отремонтировать 116,5 км автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дорожные работы будут проведены на участках дорог Ростов–Ставрополь, М-4 «Дон» –Чертково, Цимлянск–Суровкино. Стоимость работ оценили в 2,5 млрд рублей, пишет RostovGazeta.

10 января сообщалось о том, что в Ростовской области участок трассы «Дон» планируют реконструировать и сделать платным. На эти цели «Автодор» направит 8,5 млрд рублей.

В 2018 году в регионе ввели в эксплуатацию почти 10 км автодорог и более 200 п.м. мостовых переходов. На все работы понадобилось 805 млн рублей.

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